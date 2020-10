Trist stämning på USA-börserna

New York-börserna utvecklas negativt i den inledande handeln. En timme efter öppning har Dow Jones industriindex backat 0,8 procent medan det breda S&P 500 i sin tur sjunker 0,9 procent och Nasdaqs kompositindex i sin tur backar lika mycket.

Coronapandemins fortsatta utveckling i Europa ihop med oro för hur det ska bli med fortsatta stimulanslösningar i USA bidrar till det negativa klimatet. Finansminister Steven Mnuchin har återigen poängterat att han tror att ett nytt stimulanspaket för att hjälpa arbetslösa liksom företag som lider under coronapandemin blir svårt att få till stånd före USA-valet och anklagade representanthusets demokratiska talman Nancy Pelosi för att försöka hålla ut för ”ett allt eller inget avtal”. Tidigare under dagen kom statistik som visade att antalet nyanmälda arbetslösa steg till 898 000, den största uppgången under en enskild vecka sedan i juli i somras. I den inledande handeln faller flygbolaget United Airlines med 4,5 procent efter gårdagens rapport. Apple backar 1,4 procent medan apoteksjätten Walgreens Boots stiger 3,5 procent på en rapport som visade på bättre vinst än väntat.