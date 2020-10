Understödd av en internationell opinion har Irak skaffat sig en ambitiös agenda på papperet för kvinnors rättigheter, men i praktiken saknas både budget och politisk vilja. Det skriver Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna, och Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia .

Under 40 år har totalitära regimer, invasioner, krig och olika terrorgrupper plågat Irak. I de internationella samtalen inom till exempel FN:s säkerhetsråd kring Iraks framtid har kvinnors situation ofta prioriterats bort.

År 2003 föll Saddamregimen, något som möjliggjorde ett mer öppet samhälle. Då började också Intisar al-Amyal engagera sig för barns, flickors och kvinnors rättigheter i Irak.

I snart 20 år har Intisar al-Amyal kämpat mot omfattande våld mot kvinnor och barn i nära relationer, mot hedersmord och barnäktenskap i Irak. Idag får hon Per Anger-priset, svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati. Utmärkelsen förpliktigar också Sverige att arbeta för en ökad säkerhet för kvinnor och kvinnorättsförsvarare i Irak.

Per Anger-priset instiftades 2004 för att uppmärksamma de insatser diplomat Per Anger gjorde under andra världskriget då han räddade ungerska judar undan Förintelsen. Forum för levande historia har regeringens uppdrag att årligen dela ut priset.

Intisar al-Amyal talar för jämställdhet, demokrati och dialog och har tagit avstånd från extremism. Hon har dokumenterat brott mot mänskliga rättigheter och synliggjort akuta behov hos kvinnor och flickor som fallit offer för IS och andra terrorgruppers våld och tortyr.

I Irak leder traditionella värderingar, patriarkala strukturer och klantänkande till att kvinnor motarbetas och nedvärderas. På framför allt landsbygden förvägras kvinnor rätten att skilja sig, anmäla en våldsam make eller fritt förfoga över sitt arv.

Trots allt detta är inte kvinnor i Irak tysta. Många står upp för sina rättigheter trots att deras säkerhetssituation är alarmerande. Att tala om jämställdhet och lika rättigheter anses som kontroversiellt och kan innebära livsfara. För två år sedan mördades flera irakiska kvinnliga profiler, varav en mångårig kvinnorättsaktivist. Inget av morden har blivit uppklarat.

Intisar al-Amyal har kämpat för att få in skrivningar om kvinnors rättigheter i den nya irakiska konstitutionen och drivit på för att få in kvinnor i den irakiska politiken, såväl lokalt som centralt. Idag finns det också en lagstadgad kvot om minst 25 procent kvinnor i det irakiska parlamentet, även om ett fåtal kvinnor har andra viktiga poster.

Intisar al-Amyal kräverlagar som ger kvinnor och flickor jämställdhet och skydd mot våld och exploatering. Hon har varit med om att stoppa den kontroversiella så kallade Jaafarilagen som skulle göra det möjligt att ingå äktenskap med nioåringar.

Men den irakiska regeringens intresse för kvinnors situation har visat sig bestå av tomma löften. Understödd av en internationell opinion har Irak skaffat sig en ambitiös agenda på papperet för kvinnors rättigheter, men i praktiken saknas både budget och politisk vilja. Regeringen har till exempel avskaffat ministeriet för kvinnofrågor.

Intisar al-Amyal är idag en ledande företrädare för kvinnorättsorganisationen Iraqi Women's League. Förra hösten stod hon på Tahrirtorget i Bagdad. Då gick hundratusentals irakier ut på gatorna i protester – de hade fått nog av korruption, arbetslöshet, sekterism och det inflytande som både USA och Iran utövar i Irak. För första gången deltog kvinnor i stor utsträckning. Regeringens svar blev brutalt. 600 demonstranter dödades och 20 000 skadades runt om i landet.

Vår förhoppning är nu att den svenska regeringen ska kunna vägleda Irak till att förbättra säkerheten för landets kvinnor och för kvinnorättsförsvarare som Intisar al-Amyal. Att den svenska regeringen pekar på vikten av att kvinnor inkluderas i landets freds- och försoningsprocesser har stor betydelse framför allt för Iraks kvinnor. Det visar också att regeringen är beredd att fortsätta arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter i Per Angers anda.

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.

Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia .