Hemtjänst minskade med hälften under våren

Mellan mars och maj i våras minskade andelen personer över 70 år som får hemtjänst med 45 procent. – Oro för smitta och därför har många avstått från att ansöka under våren, säger Michaela Prochazka på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har tittat på åren 2014–2019 och jämfört med hur många som fick hemtjänst i våras när pandemin härjade som värst i Sverige. De ser en betydlig minskning.

Från att 328 personer per 100 000 invånare, 70 år eller äldre, sökt, beviljats och fått hemtjänst sjönk antalet till 205 personer per 100 000 invånare under våren – en minskning med 45 procent.

Det kan få allvarliga konsekvenser för hälsan och välmåendet om personer låter bli att ansöka om hjälp trots att de inte längre klarar sig själva, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

– Risken är att någon annan måste ta ansvar, det kan vara en anhörig eller närstående. Det är där det brister, säger hon på dagens myndighetsgemensamma pressträff om coronaläget.

Tre nya dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. Därmed har totalt 5 910 smittade avlidit i landet och sammanlagt har 102 407 personer bekräftats smittade av covid-19.

Statsepidemiolog Anders Tegnell säger att antalet avlidna fortfarande ligger på låga nivåer men att den ökade smittspridningen är en ”oroande tendens”.

– Var inte med på after work efter jobbet, säger han.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya rekommendationer för hur personer i Sverige ska provtas för coronaviruset genom PCR-testning. Riktlinjerna skiljer sig mellan egenprovtagning och när prov tas av personer i hälso- och sjukvården. Vid egenprovtagning ska saliv ingå och kombineras med prov från näsa och hals, när sjukvårdspersonal tar provet rekommenderas prov från nasofarynx, det vill säga området bakom näsan.

TT: Det finns ingen risk att man missar personer som kan vara sjuka genom att göra den här skillnaden?

– Den risken i de undersökningar som vi gjort är väldigt liten. Dessutom, de som tar prov på sig själva är inte allvarligt sjuka, så behoven av extrem träffsäkerhet är därav inte lika stor, de ska heller inte läggas in i sjukvården. Vår bedömning är att det här är ett väldigt bra sätt att provta som dessutom gör det möjligt att provta väldigt många fler, säger Anders Tegnell.