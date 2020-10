Narkotikadöden den största men utredning dröjer

Fakta

Europas narkotikabyrå EMCDAA (European monitoring center for drugs and drug addiction) kommer årligen med en rapport om drogläget i EU plus Norge och Turkiet.

Totalt avled drygt 9 000 personer till följd av narkotika i länderna år 2018, som är det året majoriteten av statistiken i rapporten kommer ifrån.

76 procent av de avlidna var män.

Räknat i antal avlidna per miljoner invånare är Sverige det land med högst narkotikadödlighet, 2018 avled 81 personer/miljoner invånare.

Källa: EMCDAA