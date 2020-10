Vår reporter tog jobb som cykelbud för att skriva reportaget om Foodora.

Så här gjorde vi jobbet:

• Vår reporter Dan Ivarsson gjorde en anmälan på Foodoras sajt att han var intresserad av att börja jobba som cykelbud. För att göra reportaget skaffade han en mobiltelefon med kontantkort som inte går att koppla till tidningen.

• I augusti gick han på ett rekryteringsmöte hos Foodora. Där berättade företaget hur jobbet går till och hur deras regler ser ut. Vår reporter sökte jobbet i sitt eget namn och legitimerade sig. Han berättade inte att han jobbar som journalist. Men han har inte behövt ljuga någon gång under arbetet som cykelbud.

• Reportern skrev på ett anställningsavtal med Foodora för att jobba deltid som cykelbud under september månad. Sammanlagt arbetade han fem arbetspass. Han jobbade precis som ett vanligt cykelbud och följde företagets instruktioner.

• Cykelbuden får låna en rosa ryggsäck, tröja, hjälm och jacka under tiden de arbetar. De måste använda sin egen cykel och mobiltelefon.

• Lönen för cykelbud och mopedbud är 70 kronor i timmen före skatt. De får 20 kronor extra för varje leverans de gör.

• Den totala lönen för vår reporter blev preliminärt 1 968 kronor före skatt för en arbetstid på 16 timmar och 44 minuter. Lönen blev alltså i genomsnitt 118 kronor i timmen före skatt, vilket blir 78 kronor efter skatt. Enligt anställningsavtalet ska Foodora också betala 12 procent i semestertillägg. Hela lönen kommer att skänkas till organisationen Reportrar utan gränser.

• Utöver den betalda arbetstiden har minst lika mycket tid gått åt till arbete som Foodora inte betalar för. Till exempel att gå igenom Foodoras anställningsprocess, lära sig jobbet, läsa alla instruktioner och meddelanden som Foodora skickar, hantera schemaläggningen, ha utvärderingssamtal med sin gruppchef varje vecka, serva cykeln och se till att utrustningen är redo inför varje pass.

• Under arbetspassen körde Dan Ivarsson ut mat till 41 adresser, vilket motsvarar ett snitt på 2,4 leveranser per timme. Sträckan som reportern cyklade och sprang under ett arbetspass mättes upp till 43,3 kilometer med hjälp av appen Runkeeper.

• Under anställningstiden har reportern pratat, chattat och mejlat med sin gruppchef (Rider Captain), med Foodoras trafikledningscentral (Dispatch) och med HR-avdelningen. Han har också följt chattkonversationerna i en stor grupp för Foodoras matbud.

• Före, under och efter jobbet på Foodora har Dan Ivarsson intervjuat flera matbud som vet att han är journalist på Sydsvenskan.

• När anställningstiden var slut gick reportern till Foodoras kontor, presenterade sig som journalist och berättade att han hade jobbat som cykelbud för att skriva reportage om Foodora i Sydsvenskan. Sedan intervjuade han områdeschefen Zaid Khan.

• Därefter intervjuade vi Sverigechefen Hans Skruvfors. Vi har också bett att få en intervju med Delivery Heros vd och grundare Niklas Östberg. Men företaget har inte hört av sig.

• Tidningen Breakit gjorde ett reportage 2017, där reportern Erik Wisterberg jobbade som cykelbud för både Foodora och Uber Eats. Den granskningen belönades med priset Guldspaden.