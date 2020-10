Populär mötesplats lägger ner efter 30 år

Café Sackeus med second-hand butik och träffpunkt har under drygt 30 år engagerat många frivilliga. En av dem är Mala Lindman. Nu stänger verksamheten.

– De som inte har så mycket sällskap kom hit. Vi drack en kopp kaffe med dem och frågade, hur mår du?

Inte på länge har det varit så mycket liv och rörelse i den lilla second hand-butiken på Storgatan i Örkelljunga centrum. Alla 30-talet volontärer som jobbat i Svenska kyrkans Café Sackeus genom åren har bjudits in för att tjuvstarta utförsäljningen.

Diakoniassistent Therese Hector packar upp julsaker som stått på lagret. Allt ska upp.

– Det är lite omtumlande att det tar slut nu. Samtidigt är det härligt att träffa alla volontärerna och känna allt engagemang som varit här. Det är jätteviktigt, det här är inget som vi hade kunnat göra själva, säger hon.

När coronapandemin kom kunde verksamheten inte längre hålla öppet eftersom de flesta av volontärerna var personer i riskgrupp. Efter ett halvårs stängning är det nu bestämt att den ska läggas ner. Orsakerna är flera, berättar diakon Erica Svensson.

– Dels är det ekonomin, som kyrkan kämpar med, och butikshyran ger ett minus. Sedan finns det nu flera andra second-hand-verksamheter i Örkelljunga där man kan skänka till välgörande ändamål, säger hon.

Men Café Sackeus var inte bara begagnade kläder, berättar den tidigare volontären Frida Thörn som hjälpte till under flera år.

– Jag var nyinflyttad och här fick jag väldigt fina kompisar. Det kan jag sakna idag, säger hon.

Även Mala Lindman saknar gemenskapen som fanns på caféet dit hon kom som volontär efter pensioneringen från sitt vårdjobb.

– De som inte hade så mycket sällskap kom hit, vi drack en kopp kaffe och frågade ”hur mår du?”. Ibland gjorde vi mackor till de som inte ätit någon middag.

Måndag den 19 oktober inleds den stora utförsäljningen för allmänheten, som pågår veckan ut. Intäkterna går in i Café Sackeus egen budget, där det ingått att varje år skänka 10 000 kronor till exempelvis kyrkans sociala arbete lokalt och internationellt. För volontärerna väntar också en avslutningslunch som diakoniexpeditionen håller i.

– Det känns skönt att få göra ett bra avslut, trots coronan, säger diakon Erica Svensson.

En begagnad kaffebryggare har hittat till Astrid Åkessons rullator-korg. Den kommer väl till pass eftersom hennes egen just gått sönder. Även hon har många fina minnen av gemenskap under volontäråren och har fortsätt att delta i stickcafeet som flyttat in i församlingshemmet.

– Men här hade vi många stamgäster här som det var viktigt att sitta och att prata med. Alla människor är inte stöpta i samma form, säger hon.

Fakta Café Sackeus i Örkelljunga 1989 startade en klädinsamling i Örkelljunga församlingshem, som gick till behövande genom olika biståndsorganisationer. 1991 invigdes en lokal vid Stockholmsvägen. Där fanns både klädinsamling, café och försäljning av second hand. Där ordnades också soppluncher, alternativt julfirande och underhållning. 1996 flyttades Café Sackeus till Storgatan 15, som en del av kyrkans diakonala verksamhet. De senaste åren har det funnits både stickcafé och språkcafé i lokalen. Beslutet att avveckla Café Sackeus hösten 2020 fattades av kyrkorådet i pastoratet, sedan verksamheten varit stängd i drygt ett halvår.