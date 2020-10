Ny bok: ”Kvinnor dör för att vi forskar på män”

Fakta

Född: 1984

Bor: I London

Karriär: Caroline Criado Perez är författare och feministisk aktivist och debuterade 2015 med boken "Do it like a woman". Hon har en examen i litteratur vid University of Oxford och har studerat feminism, ekonomi och beteende vid The London School of Economics.

"Osynliga kvinnor" har översatts till mer än 24 språk och har legat mer än 20 veckor på Sunday Times bästsäljarlista. Den har också vunnit bland andra Royal Society Science Book Prize och 2019 års Financial Times Business Book of the Year Award.

Aktivism: Criado Perez har arbetat för en större representation av kvinnor. Bland annat har hon skapat en databank med kvinnliga experter för medier, och stred för att man inte skulle stryka den enda kvinnan, förutom drottningen, som fanns på brittiska pundsedlar. Hon har också engagerat sig för en kvinnlig staty på Parliament Square i London: "Jag sprang på torget framför Parlamentet och såg att alla statyer var av män. Jag hade aldrig tänkt på det förut. Det vittnar om hur partiska vi är, att vi inte lägger märke till sådant. Hade det varit ett torg med bara kvinnliga statyer hade folk tänkt på det. Men män är människor och kvinnor är kvinnor – det är den generella inställningen."

Framtidsplaner: "Jag är på ett tidigt researchstadium för nästa bok. Den ska vara mer lösningsorienterad. Jag försöker skriva om en del lösningar i 'Osynliga kvinnor' också, men den pekar mer på problemet. Och när vi accepterar att vi har ett problem vill jag skriva om hur vi ska lösa det, och det är mycket svårare".

Förebild: "Jag har ingen. Det finns författare jag beundrar men de är inte riktigt förebilder. Om någon vore det Cordelia Fine. Hon är en fantastisk författare och jag älskar hur hon gör feministisk vetenskap tillgänglig och rolig."