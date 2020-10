Smittspridning i Gällivare tar ny fart

Under de senaste tre veckorna har totalt 23 nya covid-19 fall tillkommit i Gällivare –och av de senaste 13 fallen under vecka 42 finns flertalet inom gruvindustrin, skriver Gällivare kommun på sin hemsida. Det innebär att Gällivare har högst incidens i länet – det vill säga antal smittade per 1000 personer – på 0,74 promille under föregående vecka.

Gällivare upplevde även under ett par veckor i juni som första svenska ort utanför storstadsregionerna en omfattande spridning av coronaviruset.

Coronautbrottet i juni inföll en månad efter att gruvjätten LKAB genomfört ett underhållsstopp, då entreprenörer från hela landet och från utlandet vistades på orten.

LKAB inleder även under onsdagen ett underhållsstopp under 24 timmar, då ett 100 tal inresande entreprenörer väntas anlända till hotell och campingplatser i området.

För att förhindra smittspridning uppmanar Gällivare kommun invånarna till extra försiktighet i samhället de närmaste dagarna.