Uppgifter: Oklarheter kring Lundevalls dispens

Skrev Simon Lundevall på ett giltigt kontrakt med den grekiska klubben Volos? Och om så, när revs kontraktet? Visar det sig att Lundevalls övergång till Halmstads BK skett på felaktiga grunder riskerar klubben poängavdrag.

Aftonbladet har undersökt om allt gått rätt till när Lundevall anslöt till Halmstad i början av oktober, en värvning som spetsade laget i jakten på en allsvensk plats nästa år.

Fakta är att Lundevall, 32, kom till HBK långt efter att transferfönstret stängdes den 25 augusti. Parterna kunde kringgå övergångsstoppet och framgångsrikt söka dispens hos Svenska fotbollförbundet eftersom Lundevall var kontraktslös innan fönstret slog igen.

”Vi är överens om spel under resten av säsongen under förutsättning att all formalia faller på plats”, sade tränaren Magnus Haglund till Halmstads webbplats den 2 oktober.

Men var Lundevall kontraktslös den 25 augusti?

Enligt Aftonbladets undersökningar spelade Lundevall en träningsmatch för Volos så sent som den 30 augusti. Tidningen har också fått ta del av Lundevalls kontrakt med Volos. Parterna kom överens den 28 juli. Kontraktet är undertecknat av Lundevall och Volos ordförande Achilleas Beos.

Den 13 september skriver Volos på sitt Instagramkonto att man kommit överens med Lundevall om att bryta kontraktet. Lundevall bekräftar detta i ett sms till TV4:s Fotbollskanalen.

”Stämmer. Blev inte bra med Volos”, skriver mittfältaren.

Nu menar Volos att det inte rörde sig om ett giltigt kontrakt.

– Simon hade inte kontrakt med klubben. Han kom, han deltog i förberedelserna inför ligan och han lämnade. Om spelaren klarade testerna – hematologi, medicinskt, träningen – då skulle det här varit överenskommelsen. Men det grekiska förbundet har inget registrerat, Lundevall är fri, skriver sportchef Akis Petrou i ett svar till Aftonbladet.

– Så länge han (Lundevall) signerade ett dokument när han lämnade så gäller inte den tidigare överenskommelsen, fortsätter Petrou.

Men sportchefen vill inte uppge när ett sådant dokument undertecknades utan hänvisar till Simon Lundevall.

Förbundsjuristen Christine Stridsberg om att Lundevall fick dispens att spela i Halmstad:

– Vi måste utgå från att spelare och klubbar ger oss korrekta uppgifter. Ett av sätten vi kan försöka kontrollera det är via Fifas TMS-system men det är inte där det avgörs om villkoren är uppfyllda.

– Generellt gäller att om en spelare har registrerats för en förening på felaktiga grunder är registreringen ogiltig. Bedöms det vara fråga om en bestraffningsbar förseelse kan det bli fråga om bland annat straffavgift, tillrättavisning eller böter. Anses förseelsen medföra att spelaren ska betraktas som obehörig kan det bli aktuellt med poängavdrag, säger Stridsberg.

Magnus Haglund menar att Halmstad följt regelverket.