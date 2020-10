Åstorpsbor bjuds in att tycka till om kommunens planer

Hur ska Åstorps kommun se ut i framtiden? Vilka grönytor är viktiga att bevara? Vad saknas för att få vardagen att fungera? En ny översiktsplan över Åstorps kommun håller på att tas fram och nu får allmänheten tycka till om förslaget.

Det är invånare, samt de som arbetar eller har företagsverksamhet i kommunen som kan lämna synpunkter om hur mark och vatten ska användas på lång sikt.

Mellan den 20 oktober till den 21 december tas åsikter emot om förslaget till ny översiktsplan. De kan lämnas både direkt på kommunens hemsida, via post eller mejl men även via fysiska träffar under hösten och vintern.

Bland annat kommer kommunens tjänstemän och politiker att vara på plats på kulturhuset Björnen den 29 oktober för att möta allmänheten och svara på frågor.

– Det handlar om att de som bor och lever i kommunen har mycket erfarenheter som vi vill ta del av. Det är även en lagstadgad del av processen att låta allmänheten komma med synpunkter på planen, säger Ina Andersson, planarkitekt i Åstorps kommun.