EM kort efter OS ‒ det gillar hoppkaptenen

Protesterna fick det Internationella ridsportförbundet (Fei) att ändra sig. EM för både hopp- och dressyrryttarna planeras nästa år och avgörs bara veckor efter OS i Tokyo. – Det här betyder inte att vi har ett mästerskap men det är ett betydligt steg i rätt riktning, säger hopplandslagets förbundskapten Henrik Ankarcrona.

De svenska ryttarna rider om OS-medaljer i slutet av juli och i början av augusti nästa år.

Det är tanken.

Om allt går planenligt väntar dessutom EM i hoppning i Riesenbeck den 30 augusti-4 september och i dressyr i Hagen i den 7-12 september. Båda orterna ligger i Tyskland.

EM skulle ursprungligen ha arrangerats i Budapest sensommaren 2021, men när pandemin flyttade OS ett år framåt i tiden valde Fei att ställa in mästerskapet med hänvisning att till att mästerskapen kom för tätt.

Något som inte uppskattades av åtskilliga europeiska nationer.

– Vi har drivit det hårt, både på ett nationellt plan och via det europeiska förbundet och man har jobbat på att hitta en arrangör. Nu har Fei gett klartecken att gå vidare för att planera för mästerskap.

TT: En utomstående betraktare kan undra varför ett EM arrangeras så kort tid efter ett OS?

– Ja, och det var därför Fei också ställde in det från början. Sedan har det varit ganska högljutt och Fei har kommit tillbaka och sagt att i dessa oroliga tider är det ett väldigt hårt slag att ställa in. Det är många länder som inte kvalat in till OS och för dem väntar i så fall två år utan mästerskap och risken är att sporten stagnerar i dessa länder, säger Ankarcrona.

Den tyske världsstjärnan Ludger Beerbaum driver anläggningen i Riesenbeck.

– Han arrangerar tävlingar både inne och ute och är det någon som vet vad som krävs vill jag påstå att det är Ludger Beerbaum. Han skulle inte hoppa på det här om han inte trodde att det går att lösa. Enligt den skiss jag sett är det absolut görligt, säger Ankarcrona.

Med tanke på den korta förberedelsetiden och det rådande läget i världen lär det bli ett nedskalat mästerskap.

– Jag tror att alla aktiva, nationella förbund och lagledare accepterar något mindre av allt men att fokus läggs på sporten. Om Fei godtar det kan jag inte svara på.

TT: Hur ser du som förbundskapten på två mästerskap på kort tid. Blir det olika lag?

– Det är för tidigt att säga. Vi har fått ett positivt förhandsbesked och det är så oroliga tider. Om man ska vara krass vet vi inte om det blir något mästerskap alls nästa år.

– Jag hoppar inte till så konkreta tankar än. Det stora fokuset är OS, har varit och kommer att vara, men ett EM öppnar onekligen dörren för några som precis missat en plats i OS-laget. Man kan säkert ge någon ryttare möjligheten att skaffa sig erfarenhet. Sedan kan det finnas ryttare som har två hästar, men det är för tidigt att spekulera i.

Pandemin har förstört större delen av den internationella tävlingskalendern och under hösten är merparten av världscuptävlingarna inställda.

TT: Hur mår dina landslagsryttare?

– De är frustrerade över att träna hårt och så finns det inte så mycket tävlingar. Å andra sidan är alla friska och mår bra, enligt den information jag har, säger Henrik Ankarcrona.