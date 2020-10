HIF har jobbat för att kunna ta in 3 000 åskådare på Olympia. Nu har siffran landat på 300.

– Det är väldigt svårt att hitta en rättvis modell, säger Frederik Ericsson, evenemangsansvarig i klubben.

HIF:s evenemangsansvarige Frederik Ericsson. Bild: PETTER ARVIDSON

Under torsdagen meddelade regeringen att 300 åskådare får släppas in på idrottsarenorna från och med 1 november. Under fredagsmorgonen ska HIF bena ut en plan kring hur de ska agera efter det nya beskedet. Det berättar Frederik Ericsson, evenemangsansvarig i klubben.