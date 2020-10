”Idol”-Niklas: Rädd för att inte räcka till

Fakta

Simon Karlsson: "Iris" - "The Goo Goo Dolls

Nova Luther: "I’m outta love" - Anastacia

Ella Hedström: "Vill ha dig" - Freestyle

Nadja Holm: "Thunderstruck" - AC/DC

Caspar Camitz: "What’s love got to do with it" - Tina Turner

Herman Silow: "Song 2" - Blur

Paulina Pancenkov: "Genie in a bottle" - Christina Aguilera

Niklas Hultberg: "You’re the voice" - John Farnham