Ella Hedström räddades kvar i ”Idol”

Ella Hedström lyckades inte fånga tittarna med sin tolkning av Freestyles ”Vill ha dig” i ”Idol”. Men juryn valde att dela ut sin ”livboj”, som bara kan ges till en deltagare under säsongen. – Det är ju en tävling och någon måste åka hem. Men inte i kväll, sade jurymedlemmen Nikki Amini.

Ella Hedström och Niklas Hultberg hängde till sist löst i ”Idol”, något båda gjort förut. Ella Hedström blev den som drog det kortaste strået och var redo att lämna programmet.

I sista sekund räddades hon dock av juryn, som för första gången i ”Idol”:s historia använde sig av livbojsfunktionen, något de avslöjade efter noggrann övervägning. Ella Hedström själv var i chock över beskedet.

– Jag är så förvirrad, sa hon i direktsändningen.

Flippade outfits, smyckade scenen och nostalgiska vindar svepte in i TV4 när temat i ”Idol” var 80- och 90-talsmusik. Som pausunderhållning uppträdde Dr Alban med ”Sing hallelujah” och ”No coke”.

Trots att flera av idolerna inte ens var födda när deras låtar låg på topplistorna var många av deras tolkningar fläckfria, enligt juryn. Nadja Holms val av låt, ”Thunderstruck”, förvirrade dock Anders Bagge.

– Det här förstår inte jag. Det är som att jag skulle sätta på mig trikåer och hoppa in i ”Svansjön”. Jag vill höra dig göra den här soulgrejen, sade han och möttes av burop från publiken.

Nadja Holms tolkning av AC/DC:s klassiker gick dock hem hos tittarna och hon gick vidare i tävlingen.

Inte heller Caspar Camitz var rätt ute när det gällde låtvalet. Hans mamma hade önskat att han tog sig an Tina Turners ”What's love gotta do with it”, något som var ett riskabelt val enligt Nikki Amini.

– Jag vet inte om jag ska skylla på din mamma eller dig. Jag undrar om du tror att du sitter säkert i den här tävlingen. Det här känns lite slentrian. Nu vet vi var Caspars gräns går. Han kunde inte bemästra Tina Turner, sade hon.

Bättre gick det för 16-åriga Nova Luther, vars tolkning av Anastacias ”I'm outta love” hyllades unisont.

– Det här är det bästa du har gjort, sade Alexander Kronlund.