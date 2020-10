Lili och Susie om ”Så mycket bättre”

Fakta

Susie Päivärinta är född 1964 och Lili Päivärinta 1966. De turnerade med Suzzies orkester och medverkade i tv-program i mitten av 1980-talet. Bland deras största hits märks "Oh mama", "Bara du och jag" och "What's the colour of love".

1989 medverkade de i Melodifestivalen med låten "Okey okey!", som hamnade på en femteplats. 1996 gjorde duon comeback under namnet L&S. 2009 var de återigen med i Melodifestivalen med låten "Show me heaven", som gick till Andra chansen.

Duon hade tillsammans med Micke "Syd" Andersson en folkparksturné, "80-talsnatt", inbokad när coronapandemin slog till. Där var det tänkt att gästartister som bland andra Anki Bagger, Suzzie Tapper och Herreys skulle delta.

Systrarna är även kända för sitt stora engagemang för djurens rättigheter.