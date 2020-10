Oro för oljekatastrof i Pariabukten

Ett skadat venezuelanskt fartyg med 1,3 miljoner fat råolja ombord riskerar att orsaka en miljökatastrof, varnar en oppositionspolitiker i Venezuela. Men myndigheter tonar ned faran.

FSO Nabarima, som ägs av det venezuelanska statliga oljebolaget PDVSA, har legat förankrat i månader i Pariabukten mellan Venezuela och Trinidad och Tobago. Det har använts för att lagra olja.

Den 16 oktober publicerades bilder från organisationen Fisherman and Friends of the Sea som visade att fartyget hade slagsida.

Men enligt Trinidad och Tobagos energiminister Franklin Khan är Nabarima upprätt och stabilt, utan någon synlig risk att sjunka. Khan försäkrar att experter har inspekterat fartyget efter att ha fått grönt ljus från Maduroregeringen i Venezuela. Enligt honom har inget vatten trängt in i fartyget.

Eudis Girot, facklig ledare inom oljesektorn i Venezuela hävdar dock att fartyget har haft underhållsproblem sedan 2014 och att dessa har ignorerats av PDVSA.

Den 12 oktober ska flera anställda på det statliga oljebolaget ha slagit larm om att maskinrummet översvämmats och vattenpumpar gått sönder.

– Om oljan inte flyttas, och även om Nabarima kan stabiliseras, riskerar vi en permanent miljökatastrof, säger oppositionspolitikern Robert Alcalá.