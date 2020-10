Svenska ”GTFO” tar hjälp av ”Doom”-författare

Svenska 10 Chambers Collective, som bland annat består av utvecklare som gjort ”Payday”, tar skrivhjälp från Adam Gascoine, som arbetat med spel som ”Doom”, ”The last of us” och ”Call of duty”-serien.

Gascoine har bland annat skrivit alla inlägg i 2016 års ”Doom”s kodex, ett slags uppslagsverk med bakgrundsinformation. Han ska hjälpa till med berättelsen i 10 Chambers förstapersonssjutare ”GTFO”, där fyra personer tillsammans ska försöka ta sig in och ut ur ett mystiskt underjordiskt komplex.

Skaparna uppger i ett pressmeddelande att de släpper sin största uppdatering hittills sedan spelet släpptes i en tidig version, så kallad ”early access”, i december förra året. Spelet har skapats med det uttryckliga målet att vara svårt och krävande, men i den nya uppdateringen finns alternativa vägar in i komplexet.

”Det gör det lättare – eller ska jag säga mindre svårt – för nya spelare att ta sig an 'GTFO'”, säger Ulf Andersson, kreativt ansvarig, i pressmeddelandet.

Det införs också ett sätt att hitta andra att spela med. Enligt 10 Chambers har spelets kanal på sociala medierplattformen Discord fler än 200 000 medlemmar.