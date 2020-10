Debatten om slit-och-släng-dejting är tillbaka. Man kunde tro att den skulle lägga sig nu när man i princip inte förväntas träffa någon utom grannen i trapphuset.

Men nej, den senaste tiden har det vällt fram kvinnliga vittnesmål om ”den sexuella revolutionens baksida”.

”Det enda den sexuella revolutionen egentligen åstadkommit är ju att tvinga alla kvinnor bli obetalda horor under bordellmamman Tinder”, avgjorde skribenten Saga Cavallin i Expressen ( 14/10 ).

I Aristofanes komedi ”Lysistrate” från 400-talet före Kristus går kvinnorna i sexstrejk för att få stopp på männens krigande. Bland annat tycker strejkledaren synd om de unga kvinnorna. De missar chansen att bilda familj medan ynglingarna, som har mer tid på sig, är borta och slåss.

Är det en modern version som nu spelas upp? Fast nu ska männen inte sluta slåss, de ska sluta ligga runt?

I den spretiga debatten om sexuell frihet på kultursidor och i poddar kan man vaska fram tre återkommande problembilder.

En handlar alltså om jämställdhet: Acceptansen för, eller idealiseringen av, tillfälliga förbindelser missgynnar kvinnor, lyder resonemanget. Antingen antar man att kvinnor inte vill (eller tillåts) ha många partners, eller tar man sikte på den period i livet då kvinnor har bråttom att bilda familj och hamnar i underläge.

Ett tredje argument handlar om att den sexuella friheten är falsk. I själva verket exploateras våra känslor av marknadsintressen.

”Jag är rädd för att det som en gång var ett livsviktigt motstånd numera mest liknar lydnad. Sexpositivism har blivit status quo”, skriver kulturkritikern Lyra Koli i en essä i Obs i P1 ( 19/10 ). Hon siktar in sig på att just begreppet ”sexpositivism” från början var ett sätt för ”porrlobbyn” att tråkförklara sina motståndare för att få förnedra kvinnokroppar i fred. På samma sätt cashar sociala plattformar in när kvinnor exempelvis lägger upp bröstbilder för rätten att ha urringning