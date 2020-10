Viljan att förvandla frukt till dryck känner inga gränser

Äppelmustens dag spreds ut över en månad för att minska anstormningen hos Kullamust. Den utbyggda kaféverksamheten snurrar ändå på och en strid ström av besökare kommer för att lämna frukt till kärnverksamheten.

Det fanns en tid då tågen stannade i Mjöhult, men persontrafiken mellan Höganäs och Kattarp lades ner 1972 och godstrafiken 1992. Spåren revs upp 1997 och nu frågar sig många varför.

– Men det var väl andra tider då, funderar Peter Carlsson som är mustmästare och vd på Kullamust som huserar ett stenkast från den plats Mjöhults station en gång låg.

Anledning till att samtalet kretsar kring en nedlagd järnvägsstation är den stora våg som står på musteriets gård.

– Den stod en gång på Mjöhults station och vägde bagage. Nu väger den äpplen som folk lämnar in här. Och den väger oftast till kundens fördel, säger Peter Carlsson med ett leende.

Att göra must av äpplen är inget nytt. I Mjöhult har verksamheten funnit sedan åtminstone 1929 och då som ett andelsmusteri. Det finns paralleller in i våra dagar då lokalbefolkningen, nu som då, kommer hit med sin frukt. Vissa är riktiga stammisar, som Per Olsson och Eva Lillienberg Olsson, som precis vägt in årets skörd på den gamla vågen. Runt 25 kilo blev det.

– Vi har lämnat in här ända sedan man öppnade 1994. Men i år har vi haft dåligt med äpplen, säger Eva Lillienberg Olsson, nästan lite ursäktande innan hon berättar om föregående års invägningar på upp till 400 kilo.

– Det är synd att kasta en fantastisk råvara, som dessutom är obesprutad, säger Per Olsson.

Äppelmustens dag skulle ha firats söndagen 11 oktober med livemusik och mängder med folk koncentrerat till en dag. Pandemin ville annat och därför är hela oktober vikt till äppelmustens månad. För the show must go on.

– Även kunderna tycker att det är skönt att vara här när det inte är så jättemycket folk och för oss var det en otrolig kraftsamling, men folk verkar uppskatta detta också, säger Johanna Carlsson som är verksamhetschef.

Det är en strid ström till den kombinerade butiks- och kafélokalen. En lokal som i sig själv är en bit av historien och visar att endast fantasin sätter gränser för vad man kan pressa ur ett äpple.

Vid tiden för rivningen av järnvägen förbi Mjöhult var Sverige mer åt slit och släng-hållet. I dag är det annorlunda. Det finns en större tanke på hållbarhet.

– Bara för att äpplena är för stora eller små, har en prick eller skada så är de inte dåliga utan utmärkta för must, säger Peter Carlsson och får medhåll av Johanna Carlsson:

– Jag tycker att det är roligt att det är nya typer av människor som kommer. Förr kom stamkunder med massor av äpplen och köpte must som skulle räcka hela året. Nu kommer barnfamiljer med mindre mängder för att man inte vill slänga.

Det börjar närma sig november, men än ser man inget slut på ruljansen.

– Min företrädare här brukade säga att inhämtningen började sista fredagen i augusti och höll på till lille julafton. Det är kanske inte så nu, men en bit in i december kanske, säger Peter Carlsson.