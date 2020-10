Kulturhistoriker som hoppar över mingel och cocktailpartyn

Han är kokboksförfattare, tv-profil, kulturhistoriker och smakexpert i olika sammanhang. Men Edward Blom är också en stor personlighet, som folk gärna träffar. I pandemins tidevarv är dock den blomska tillvaron fri från både mingel och cocktailpartyn.

En hedonistisk livsnjutare? Nja, Edward Blom njuter gärna av livets gåvor, men det finns också andra mål att sträva efter. Som tillhörande nionde generationens katoliker i Sverige har han sin tro, och som yrkesman drivs han av pliktkänsla, såväl som arkivarie, föreläsare och gastronom. Ja, plikttrogen har han alltid varit. Inte så förfärligt målmedveten, däremot.

– Jag har alltid varit en person som går in för de uppgifter jag har framför mig hundraprocentigt och fullständigt. Däremot har jag sällan agerat strategiskt för att nå långsiktiga mål, utan mer gått och väntat på att det jag önskar ska ramla ned från himlen.

Möjligen är det därför som framgångarna och kändisskapet kom in sent i Edwards liv. Efter humanistiska studier på universitet i Sverige och Tyskland följde en vilsen tid, när han blev varse att en examen i humaniora inte förslog långt på en svensk arbetsmarknad. En pärm med obesvarade jobbansökningar senare fick han jobb på Centrum för näringslivshistoria. Han var projektledare och chefredaktör i flera år innan han fick pröva lyckan i tv-mediet. Med matlagningsprogrammen "Mellan skål och vägg" och "Edwards Bloms gästabud" fann han sig plötsligt vara en populär tv-personlighet.

I samma veva mötte han frilanskorrespondenten och numera hustrun Gunilla Kinn; han friade efter två veckor. Numera delar de hem, arbete och föräldraledigheter med de tre barnen som sent omsider kom. Edward Blom som fört en bacchanalisk livsstil med vilda fester och upptåg har lugnat ned sig betydligt. Men vissa saker tröttnar han aldrig på.

– Jag älskar att sitta med goda vänner, äta god mat, dricka goda viner, bli lite småberusad och föra djupa, intressanta diskussioner. Det är väl det allra bästa. Och så familjeliv, naturligtvis, att vara med barnen och spela spel eller läsa högt för dem, det är väldigt roligt.

Och matlagningen är lika viktig som någonsin. I ett hemma hos-reportage i Sköna hem berättade han att han använder ”minst 15 torra kryddor, plus worcestersås, tabasco och soja” när han lagar en vanlig vardagsmiddag till familjen. Han är inte kockutbildad men en gourmet, som skriver personligt hållna kokböcker och nästan alltid har en flaska champagne på kylning. En liten festlighet ligger aldrig utom räckhåll.

I boken "I full blom" beskriver Edward hur han under studentåren kunde beställa in ostron och ett glas crémant för sista skärvan av studielånet, för ”hade jag bara femhundra kronor att leva på resten av kvartalet så gjorde det ju ingen större skillnad i den allmänna konkursen”. Det är ett liv på kollisionskurs med uttrycket ”less is more”.

Han har egentligen alltid haft en stor och bullrig personlighet.

– Långt innan jag blev känd var jag en centralgestalt i privata vänkretsar eller föreningar. Jag var en välkänd figur redan under skoltiden ute på Ekerö. Jag har alltid synts, på gott och ont. När någon gjorde rackartyg som liten var det alltid jag som åkte dit, för det var alltid ’Eddi och några andra’, säger han och skrattar.

Den personligheten har visat sig vara guld värd. En stor del av hans uppdrag på senare år är att resa runt och hålla föredrag eller hålla i ölprovningar för företag. Ett av de mest uppskattade momenten brukar vara när Edward minglar runt, hälsar på folk och låter dem ta en selfie.

Sådana evenemang är numera dock helt strukna ur kalendern. Edward Blom tillhör en riskgrupp och håller sig hemma. Möten sker över nätet, umgänge på 4,5 meters avstånd.

– Det negativa är att man träffar vänner och släktingar mindre och det är inte lika intimt när man ska sitta på avstånd. Fördelen är ju att man får väldigt mycket mer tid med barnen. De kommer att minnas detta som ett år när mamma och pappa var hemma jämt och hade tid med dem hela tiden, och inte gick på ett enda cocktailparty. TT