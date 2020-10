Sydkoreanska leveransbud dör av överarbete

Ökade paketvolymer och press från uppdragsgivarna. Efter flera dödsfall vill Sydkoreas president Moon Jae-in nu se bättre villkor för landets leveransbud.

Med virusrelaterade nedstängningar har näthandeln och paketvolymerna ökat dramatiskt i Sydkorea. Som en följd har landets leveransbud pressats till bristningsgränsen ‒ och i flera fall över den.

Enligt uppgifter från leveransarbetarnas fackförening har 14 av dess medlemmar mist livet till följd av överarbete under det senaste året. Så sent som i tisdags kollapsade ett av branschjätten CJ:s bud under en paus och avled senare på sjukhus.

Flera av de avlidna har levererat paket för just CJ, som nu publicerat en offentlig ursäkt.

– Som företagets ledare känner jag mig ansvarig för en serie dödsfall bland våra bud, sade vd:n Park Keun-hee på en presskonferens.

Företaget utlovar nu bättre villkor och uppger att det diskuterar kompensation med de anhöriga.

Dödsfallen har väckt debatt i Sydkorea. Liksom i liknande branscher världen över är leveransbuden så kallade gig-arbetare. Det innebär att de får sina uppdrag via en app och inte omfattas av samma arbetsmiljölagstiftning eller försäkringsskydd som anställda.