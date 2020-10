Min mening: ”Det blir värre när Häljarpskorsningen byggs om”

Björn O Persson efterlyser bättre kollektivtrafik i Häljarp och stopp för tung genomfartstrafik via Barsebäcksvägen

Korsningen Landskronavägen/Barsebäcksvägen i Häljarp byggs om nu. Korsningen är en stor flaskhals med mycket trafik och dålig sikt.

Det stora problemet är det stora trafikflödet, nu minst 7 000 bilar/dygn och det är den nivå, som en gång gjorde att man byggde motorväg. Det andra stora problemet är den tunga genomfartstrafik, som kommer från motorvägen via Barsebäcksvägen. Vid stopp på motorvägen är situationen kaotisk, då de långa, tunga fordonen har svårt att passera korsningen. Det kommer troligen att bli mycket värre efter ombyggnaden, när Barsebäcksvägen blir smalare.

Trafikflödet genom Häljarp, som växer starkt kan bara påverkas genom en modern kollektivtrafik. Stadsbuss till Landskrona via en rundslinga i Häljarp med en ny liten bussgata mellan Skogsvägen och Kristallvägen vidare genom Parkstaden.

Trafiksituationen med tunga fordon och kaos vid stopp kan bara påverkas genom förbud för tung genomfartstrafik från motorvägen via Barsebäcksvägen. Det brådskar och Trafikverket brukar lyssna på kloka argument.

Stoppet för ombyggnad blir långvarigt eftersom det skall läggas sten (gatsten ??) på Barsebäcksvägen. Gatsten är fint i gamla miljöer, men intill pizzeriatomten knappast. Det hade varit bättre att använda pengarna till en liten bussgata.

Under stoppet leds trafiken via Tallvägen och Bokvägen med parkerade bilar och cykelställ. Där finns det inte plats för bilar, allra minst tung trafik. Det borde under alla förhållanden varit ett stopp för genomfart under ombyggnaden.

Med en fortsatt utbyggnad av Häljarp är det hög tid för en seriös stadsplanering med ambitioner om hållbarhet och klimatmål. Kollektivtrafik är inte skyltar vid gatan utan en trafik, som folk väljer att använda.

Från Häljarp till Landskrona åker säkert långt under en procent kollektivt. Man åker gärna kollektivt, men med tåg är det mycket enklare att åka till Lund och Helsingborg.

Det skadar Landskrona långt mer än Häljarp.

Björn O Persson, Landskronavägen Häljarp