Musikkväll med grillning i Hembygdsparken

HIK Kick off och Alla kan IF vill lysa upp höstmörkret med sång och musik och bjuder därför in till en musikkväll i Hembygdsparken torsdagen den 29 oktober.

Klockan 17.45 är det samling vid scenen och klockan 18 går Tomas & Tomas på scenen. 18.40–18.55 är det paus innan underhållningen på scenen fortsätter till klockan 19.20.