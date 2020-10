Intäktsfall för Jetblue

Kommande högtider som Thanksgiving och julhelgen kommer att bidra till att minska flygbolaget Jetblues intäktsfall. Det spår bolaget i samband med att man presenterat nya delårssiffror. Under tredje kvartalet sjönk omsättningen med 76 procent men för fjärde kvartalet är intäktsfallet i stället 65 procent.

Bolaget förväntas blöda mellan 4 och 6 miljoner dollar dagligen under fjärde kvartalet att jämföra med sex miljoner under det senaste kvartalet. Förlusten för tredje kvartalet blev till slut 393 miljoner dollar eller 1:44 dollar per aktie.