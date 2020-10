Ane Brun om sorgen: Kunde inte skriva

Fakta

Ane Brun är född 1976 i Norge men bor i Sverige.

Hon skivdebuterade 2002 med "Spending time with Morgan", därefter har hon gett ut en rad album, bland andra "A temporary dive" (2004), "Changing of the seasons" (2008) och "It all starts with one" (2011).

2015 kom "When I'm free", två år senare kom "Leave me breathless".

Nu är Ane Brun aktuell med två album. "After the great storm" släpps den 30 oktober och ”How beauty holds the hand of sorrow” kommer den 27 november.

Hon driver även det egna skivbolaget Balloon Ranger Recordings.