Rekordkvartal för Bilia

Stor efterfrågan på begagnade bilar lyfter återförsäljaren Bilias resultat. Företaget redovisar en rekordförsäljning gällande begagnade bilar på 137 miljoner kronor under tredje kvartalet, 44 miljoner kronor högre än föregående år.

”Affärsmässigt har vi sett vissa tecken på återhämtning i våra verksamhetsländer. Vi har under kvartalet haft en stark efterfrågan på begagnade bilar. Leveranserna av nya bilar ökade med sju procent under kvartalet då bilfabrikanterna återigen producerar bilar som normalt”, skriver vd:n Per Avander i bolagsrapporten.

Resultatet före skatt skrevs till 353 miljoner kronor jämfört med 237 miljoner kronor samma period 2019. Omsättningen ökade samtidigt markant, från drygt 6,8 miljarder kronor till 7,5 miljarder kronor.