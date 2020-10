Landskrona är just nu en av de kommuner i Skåne där spridningen av corona är som störst. Nu införs därför besöksförbud på äldreboendena på nytt.

Men julskyltningen ställs inte in. I stället sprids den ut på fler dagar.

Många gladdes åt att besöksförbudet på äldreboenden drogs tillbaka i början av oktober. Men de nya reglerna varade inte länge. Nu har smittspridningen tagit fart i Skåne, inte minst i Landskrona.

Landskrona är just nu en av fem kommuner i Skåne där coronasmittan sprids alls mest, från att tidigare ha legat på mycket låga nivåer. Exempelvis klarade sig äldreboendena i Landskrona under flera månader att få in smittan.

Folkhälsomyndigheten och region Skåne gick i veckan ut med skärpta råd. Det gör nu också Landskrona.

Därför återinförs besöksförbudet på äldreboendena. Det återinförda besöksförbudet gäller från torsdagen, 29 oktober, till den 19 november. Undantaget är besök vid livets slutskede. Beroende på smittläget kan besöksförbudet komma att förlängas.

När besöksförbudet gällde tidigare fanns möjligheten till så kallade trädgårdsbesök, alltså besök i det fria. Den möjligheten erbjuds nu också. Förvaltningschef Håkan Strömberg säger att det med tanke på årstiden kan det finnas praktiska problem med det.

– Vi förstår att det inte fungerar för alla men det är ändå en möjlighet att träffas en stund tillsammans, säger han.

Håkan Strömberg har också tagit beslut om att öka användningen av munskydd i hemvården. Munskydd har tidigare använts om brukaren tillhör en riskgrupp. Nu kommer munskydd användas vid samtliga hembesök om man inte kan hålla ett avstånd om minst en och en halv meter.

För samtliga anställda på Landskrona stad skärps rutinerna – mer hemarbete när det är möjligt. Möten och utbildningar ska hållas digitalt.

Samtidigt har de flesta anställda på kommunen inte möjlighet att arbeta hemifrån.

– Men exempelvis inom hemvården arbetar man i små grupper och inte över gränserna, säger stadsdirektör Carina Leffler.

En del arrangemang ställs också in efter dialog mellan kommunen och arrangörer, till exempel Landskrona BoIS höstcup som var planerad i november.

Dessutom införs restriktioner i ishallen, man begränsar antalet personer som kan vara där samtidigt.

Restriktioner blir det dessutom på motsvarande vis även för Karlslundsbadet, högst 50 personer samtidigt på badet under perioden 29 oktober–17 november.

Carina Leffler poängterar att kommunen arbetar enligt principen ställa om i stället för att ställa in.

Det betyder till exempel att en del arrangemang i stället blir digitala.

– Luciafirandet och fyrverkerier på nyårsafton blir digitala, säger Carina Leffler.

Den populära julskyltningen utökas däremot.

– Julskyltningen blir av och kommer att bli mer utdragen, över fyra veckor. Vi vet att om man stänger ner vissa arrangemang blir trycket högre på de som blir av. Därför är det inte bra att lägga ner allt. Julskyltningen är dessutom utomhus och vi vet att smittspridningen är betydligt lägre utomhus. Vi försöker utöka de coronasäkra aktiviteterna, säger Carina Leffler.

Det är ännu oklart vilka dagar julskyltningen kommer att vara.

I förra veckan meddelades att Öresundsgymnasiet och vuxenutbildningen under ett par veckors tid skulle övergå till distansundervisning sedan några i personalen och bland eleverna blivit smittade.

Nu har några fler smittats och på fredag fattar utbildningsförvaltningen beslut om distansundervisningen kommer att förlängas.