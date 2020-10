Whitney Houston når ny milstolpe

Att r'n'b-stjärnan Whitney Houston gick bort 2012 hindrar inte henne från att fortsätta nå nya höjder.

Nu meddelar artistens dödsbo och skivbolaget Sony att Houstons andra album, ”Whitney” från 1987, har sålt tiofaldigt platina eller i över tio miljoner exemplar, vilket innebär att den certifieras som ”diamantskiva” av den amerikanska branschorganisationen RIAA, skriver Entertainment Weekly

Det betyder i sin tur att Whitney Houston därmed är den första svarta artisten med tre diamantskivor. Tidigare har liknande försäljningssiffror även uppnåtts för hennes album ”Whitney Houston” (1985) och ”The bodyguard” (1992).

Nyligen passerade Houstons version av låten ”I will always love you” en miljard visningar på Youtube, vilket gör den till den fjärde låten från 1990-talet som lyckas med bedriften, efter The Cranberries ”Zombie”, Nirvanas ”Smells like teen spirit” och Guns N'Roses ”November rain”.