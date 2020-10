Topplistorna: Springsteen i topp

Bruce Springsteen kliver rakt in som nummer ett på albumlistan med nya ”Letter to you”. Även Hurula når högt, en sjätteplats, med nya albumet ”Jehova”. På singellistan kan Benjamin Ingrosso som nykomling fira en tredjeplats med sin ”Så mycket bättre”-tolkning av Lisa Nilssons ”Långsamt farväl”.

Album:

1. (Ny) Bruce Springsteen: ”Letter to you”

2. (1) Victor Leksell: ”Fånga mig när jag faller”

3. (2) Einár: ”Unge med extra energi”

4. (4) Pop Smoke: ”Shoot for the stars aim for the moon”

5. (3) Yasin: ”More to life

6. (Ny) Hurula: ”Jehova”

7. (5) Yasin: ”98.01.11”

8. (Åt) Ana Diaz: ”Tröst och vatten”

9. (6) The Weeknd: ”After hours”

10. (8) Harry Styles: ”Fine line”

11. (9) Lewis Capaldi: ”Divinely uninspired to a hellish extent”

12. (11) Billie Eilish: ”When we all fall asleep, where do we go”

13. (10) Ava Max: ”Heaven & hell”

14. (14) Veronica Maggio: ”Fiender är tråkigt”

15. (13) Dree Low: ”Flawless”

16. (Ny) Hammerfall: ”Live! Against the world”

17. (17) Newkid: ”Mount Jhun”

18. (16) Juice Wrld: ”Legends never die”

19. (Ny) B Baby: ”Traumatiserad”

20. (19) Fleetwood Mac: ”Rumours”

Singlar:

1. (1) 24KGoldn featuring Iann Dior: ”Mood”

2. (2) Victor Leksell: ”Svag”

3. (Ny) Benjamin Ingrosso: ”Långsamt farväl”

4. (3) Internet Money & Gunna featuring Don Toliver & Nav: ”Lemonade”

5. (5) Zara Larsson & Carola: ”Säg mig var du står”

6. (4) Joel Corry featuring Mnek: ”Head & heart”

7. (6) Pop Smoke: ”What you know bout love”

8. (7) Tate McRae: ”You broke me first”

9. (15) Justin Bieber & Benny Blanco: ”Lonely”

10. (Ny) Ariana Grande: ”Positions”

11. (12) Molly Sandén featuring Newkid: ”Jag mår bra nu”

12. (11) Miss Li: ”Komplicerad”

13. (13) The Weeknd: ”Blinding lights”

14. (8) Justin Bieber featuring Chance the Rapper: ”Holy”

15. (10) Jawsh 685 & Jason Derulo: ”Savage love (laxed – siren beat)”

16. (Ny) Ana Diaz: ”100”

17. (17) Mwuana: ”Loverman”

18. (14) Hov1: ”När jag ser dig”

19. (16) Cardi B featuring Megan Thee Stallion: ”Wap”

20. (9) Einár: ”Unge med extra energi”