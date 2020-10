180 hästar under en vecka. I sista stund fick Helsingborgs fältrittklubb klartecken att arrangera SM. Samtidigt som klubben blöder ekonomiskt gläds man åt lokala framgångar.

– Att sista dagen blir såhär bra är kul, säger Amalie Ubbesen som kom trea i b-finalen.

Amalie Ubbesen från Ängelholm tävlade på lördagen i d-ponnyklassen i SM i dressyr. Bild: CHRISTOFFER BORG MATTISSON

Förutom tävlingsledningen och domarna hade det knappt kommit någon till anläggningen när hon och hästen ”Hamiltons I did it my way” red som trea på lördagsmorgonen i d-ponnyklassen.