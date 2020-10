Springsteen lånar ut låt till Bidenreklam

Att Bruce Springsteen inte tillhör Donald Trumps fanskara har länge varit känt. Nu har den amerikanske sångaren och låtskrivaren lånat ut sin röst – och en av sina mest kända låtar, ”My hometown” – till en reklamfilm för Trumps motståndare Joe Biden, skriver Variety.

Reklamfilmen utspelar sig i Bidens hemstad Scranton i delstaten Pennsylvania, och i ett antal klipp får de amerikanska väljarna se vardagen för fabriksarbetare, sjuksköterskor och brandmän – allt ackompanjerat av en instrumentalversion av ”My hometown” – och av Springsteens röst.

”Scranton, Pennsylvania. Här är framgång inget man ärver. Snarare skapas den av svett, driv och beslutsamhet. Det här är hans hemstad”, berättar den amerikanske sångaren för tittarna.

Bruce Springsteen har även tidigare varit tydligt med var hans väljarsympatier ligger. Redan 2016 protesterade han mot att Donald Trump spelade låten “Born in the USA” under sina valmöten – och för en tid sedan deklarerade Springsteen i en intervju med en australisk tidning att han tänker flytta till Australien om Trump vinner det kommande presidentvalet.

Reklamfilmen för Joe Biden kommer att visas under lördagens footballmatch mellan lagen Ohio State och Penn State.