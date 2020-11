Eskilstuna vann efter osannolik vändning

Djurgården såg ut att gå mot en livsviktig seger. Men efter en dramatisk vändning i slutminuterna tog Eskilstuna alla tre poäng.

Det var tre poäng som lagen behövde precis lika mycket som stod på spel när Eskilstuna tog emot Djurgården hemma på Tunavallen. Lagen låg på plats åtta (Eskilstuna) och nio (Djurgården) i den damallsvenska tabellen med 20 poäng var inför mötet.

Det såg länge ut som att Eskilstuna skulle ta hem det men Olivia Schough som visat på god form, senast i landslagets segermatcher mot Lettland och Island där hon gjorde mål i båda matcherna, vände matchen. Men Eskilstuna tog sig tillbaka, vände matchen på nytt och vann till slut med 3–2.

Eskilstuna tog ledningen strax före paus genom anfallaren Felicia Rogic. I mitten av den andra halvleken kom så kvitteringen från gästerna. Hannah Wilkinson norpade åt sig en misslyckad Eskilstunapassning och serverade bollen till Olivia Schough som satte 1–1.

Ett kvitteringsmål som gav både Schough och Djurgården ny energi. För bara två minuter senare hade man vänt och tagit ledningen genom just Schough. Strax utanför straffområdet fick hon tag på bollen och fick på en drömträff, bollen borrade sig in strax under ribban till 2–1.

Eskilstuna var nära att kvittera bland annat genom en ribbträff av Kaisa Collin och sedan när Gunnarsdottir tappade bollen precis framför Loretta Kullashi som stod precis framför mål. Men det dröjde till den 87:e minuten innan målet kom genom Ngozi Okobi-Okeoghene. Bara tre minuter senare skickade 1–0-målskytten Felicia Rogic in ett inlägg som tog sig hela vägen in i Djurgårdens mål och gav Eskilstuna en 3–2-ledning med bara tilläggstid kvar.

Hemmalaget höll ut och tog alla tre poäng och klättrar därmed i tabellen. Man har nu fyra poäng ner till nedflyttningsplats med två omgångar kvar att spela.