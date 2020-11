Kinas ambassadör: Vi kan straffa Ericsson

Beslutet att porta Huawei och ZTE från 5G-utbyggnad i Sverige kan leda till sanktioner mot svenska företag i Kina. Ambassadör Gui Congyou säger i en intervju med TT att telekombolaget Ericsson löper stor risk att drabbas. – Det kommer otvivelaktigt att påverka Ericssons aktiviteter i Kina negativt.

Kinas Sverigeambassadör tar emot på den väl inhägnade ambassaden på Gärdet i Stockholm. Intervjun görs utomhus i en liten röd paviljong framför huvudbyggnaden, och alla närvarande måste bära munskydd. Under coronapandemin har inte ett enda möte ägt rum inne på ambassaden, säger en av hans tjänstemän.

– Du vet väl att 5G-tekniken föddes ur ett samarbete mellan högtekniska företag i världen, inklusive Kinas Huawei, Sveriges Ericsson och Finlands Nokia? säger Gui Congyou.

Han inleder med att upprepa uppmaningen om att Sverige måste dra tillbaka sitt beslut. Det är kontraproduktivt att porta Huawei och ZTE från att delta i utbyggnaden av det svenska 5G-nätet. Att motsätta sig ett sådant samarbete kommer bara leda till att man isolerar sig själv, enligt Congyou.

– Att bannlysa Huawei från 5G-nätverk kan bara resultera i att teknisk utveckling försenas och addera en kostnad för svenska konsumenter.

Kinas utrikesdepartement hotar med hämndaktioner mot det svenska näringslivet i Kina om inte beslutet dras tillbaka. Gui Congyou nämner självmant det svenska telekombolaget Ericsson, med en marknadsandel i Kina på tio procent, som ett företag den kinesiska staten kan straffa med sanktioner.

– Både Huawei och Ericsson är viktiga företag i 5G-utbyggnaden. Om den svenska regeringen beslutar att bannlysa Huawei från sitt 5G-nätverk kommer det otvivelaktigt att påverka Ericssons aktiviteter i Kina negativt. Sverige kan inte räkna med att allvarligt skada kinesiska företags intressen och tro att det inte ska leda till konsekvenser, säger han och fortsätter:

– I ljuset av dagens situation vill jag inte svara på den här frågan om vilka konsekvenser som kan uppstå.

Huawei och ZTE stoppades nyligen med motiveringen att den kinesiska staten ”bedriver cyberspionage för att främja sin egen ekonomiska utveckling och utveckla sin militära förmåga.” Säpochefen Klas Friberg kommenterade beslutet med att Kina bedriver omfattande underrättelseinhämtning.

Gui Congyou ser inte ut att röra en min bakom munskyddet när kritiken kommer upp. Svaret blir först att svenska säkerhetsmyndigheter saknar kunskap om Kina och att Kinas försvars- och utrikespolitik inte utgör ett hot mot andra länder. Sedan byter han spår till Taiwan och Hongkong, där han menar att separatister försöker bryta loss regionerna och försvåra Kinas återförening.

– Kina har inte en enda soldat på utländsk mark, så hur kan man kalla Kina ett land som hotar andra länder, inte minst Sverige, ett land som ligger tusentals kilometer bort från Kina? Så teorin om Kinas hot är faktiskt helt påhittat.

TT: Den svenska regeringen har nyligen beslutat att utvisa en 52-årig man som spionerat för Kina. Han dömdes 2018 för spioneri mot tibetaner i Sverige. Vad är din reaktion på det?

– Jag har inte sett det här beslutet från den svenska regeringen och vi vet ingenting om det så kallade spionfallet. Jag vill poängtera en sak, Kina är inte intresserat av att göra någonting relaterat till spioneri i Sverige, säger Gui Congyou och brister ut i ett skratt.

TT: Verkligen?

– Självklart, säger ambassadören och slår ut med armarna.

Nyligen avslöjade Göteborgs-Posten att regeringen den 22 oktober beslutat att utvisa en 52-årig kinesisk man som dömts för flyktingspionage i Sverige. Mannen kom till Sverige som kvotflykting och fick uppehållstillstånd 2001. Han blev sedan en integrerad del av den lilla gruppen av 150 exiltibetaner som bor i Sverige. Mannen greps av Säkerhetspolisen i februari 2017 vid terminalen i Nynäshamn då han kommit in med en färja från Polen. På sig hade han 6 000 dollar i kontanter.

Mannen dömdes 2018 för att ha lämnat över uppgifter till en kinesisk underrättelseofficer stationerad i Stockholm under täckmantel. När 52-åringen avtjänat sitt straff den 14 maj i år omhändertogs han på nytt av Säpo eftersom han anses vara ett hot mot rikets säkerhet. Beslutet om utvisning landade så småningom på regeringens bord.

TT: Varför dömdes han då?

– Jag vet inte, svarar Gui Congyou. Den kinesiska regeringen vet inte. Innan jag hörde det här från dig är all information jag fått om det här fallet från svenska medier. Vi vet ingenting om den här personen och gällande uttalandet från säkerhetsmyndigheterna i Sverige kan vi bara säga att vi inte är intresserade av att spionera på Sverige alls.

TT: Hur kommer det sig att er syn skiljer sig så mycket från Säkerhetspolisens?

– Det kanske du ska fråga dem. De pratar inte med oss, vi vet ingenting om det här, säger ambassadören och brister på nytt ut i ett litet skratt.

TT: Varför skrattar du?

Tolken får upprepa frågan för Gui Congyou innan han på nytt försäkrar om Kinas ointresse av att bedriva spioneri i Sverige. För första gången under intervjun svarar han sedan på engelska:

– We have nothing to do with this (Vi har ingenting med det här att göra).

Den svenska förläggaren Gui Minhai dömdes tidigare i år till tio års fängelse för att ”ha försett främmande makt med underrättelser”, enligt vad Kina hävdar. Någon offentlig rättegång har inte ägt rum. Sverige, EU och USA betraktar honom som en politisk fånge.

– Kina är ett land med rättsprinciper och Gui Minhai bröt mot lagen i Kina. Så våra rättsliga myndigheter kommer att hantera det här fallet enligt lagen, säger Gui Congyou.

– Nu är Gui Minhai kinesisk medborgare och det här fallet är inte längre ett fall mellan Kina och Sverige. Jag ville inte svara på den här frågan från dig men av respekt för vår vänliga diskussion svarade jag.

Han undviker att yttra sig om vad som skulle kunna göra att Gui Minhai släpps tidigare.

– Jag vet varför du tar upp det här, några i Sverige försöker fortfarande haussa upp det här fallet, men jag tror inte att sådant agerande kommer att leda någon vart.