Ledande vetenskapstidningar vill peta Trump

Aldrig förr har så många av världens främsta vetenskapliga tidskrifter tagit politisk ställning inför ett amerikanskt presidentval. Vad är det som händer inom forskarvärlden?

För första gången i sin 208-åriga historia har den högt rankade amerikanska tidskriften The New England Journal of Medicine (NEJM) tagit politisk ställning. Samtliga 34 redaktörer har undertecknat en vasst formulerad ledare, där det bland annat står att ”det här valet ger oss en möjlighet att skipa rättvisa”.