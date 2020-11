Detta är tidningens huvudledare. HDs hållning är oberoende liberal.

Européer är inte speciellt förtjusta i USA:s president, Donald Trump. I en ny opinionsmätning av YouGov svarar majoriteten av de tillfrågade i sju europeiska länder – inklusive Sverige – att de anser att Trump varit en katastrofal ledare. I samma länder uppger en stor majoritet att de hoppas att Demokraternas presidentkandidat Joe Biden vinner valet på tisdag.

I The Guardian skriver den brittiske humorförfattaren Ian Martin i ett öppet brev till USA: ”Jag vet att han främst är ert monstruösa problem. Men även britter är medborgare i det vi brukade kalla ’Den fria världen’. Er president var en gång ledare för den.”

När Pew Research Center nyligen mätte inställningen till USA:s status och roll i världen i 13 framstående demokratier – varav många USA:s allierade – visade det sig att landets rykte störtdykt. I många länder har synen på USA aldrig varit så negativ som nu, efter fyra år med Trump.

När USA under ”America First” backat ut från den politiska världsscenen har andra länder klivit fram för att fylla tomrum. Färre amerikanska styrkor i Syrien har banat väg för Ryssland att kliva in och säkra viktiga säkerhetspolitiska områden. USA:s beslut att dra sig ur viktiga internationella organisationer har utnyttjats av Kina för att stärka den egna maktställningen i världen.

USA:s minskade betydelse har inte enbart varit av ondo. Det bästa exemplet är kanske att Trumps klimatfientliga politik fått EU att växla upp i sitt arbete. Centralt för The New Green Deal, ironiskt nog inspirerad av den amerikanske presidenten Franklin D Roosevelts New Deal under 1930-talet, är viljan att ta täten, bli vägledande i kampen för klimatet.

Den ansträngda relationen mellan USA och EU skulle onekligen förbättras med en president som inte kallar allierade för fiender och underminerar världsordningen i nattliga tweetar. Med demokraten Joe Biden i Vita huset skulle världen kunna förvänta sig lite politisk anständighet.

Samtidigt har mycket förändrats sedan Biden var vicepresident under Barack Obama. Pandemin, den ekonomiska krisen och rasmotsättningarna i landet kommer att tvinga honom – precis som Obama efter finanskrisen 2008 – att initialt fokusera på inrikesfrågor, på att ena landet. Sådant som berör EU, utrikespolitik och handel, skulle sannolikt inte bli högsta prioritet för en president Biden.

Många i EU skulle se Biden – en känd förespråkare för frihandel – som en frälsare. Men som president skulle Biden leda ett land där kritik mot globalisering, utländsk konkurrens och förlorade jobb inte försvann över en natt. Förhoppningsvis skulle han ändå kunna stå emot de protektionistiska strömningarna i USA.

De flesta europeiska ledare ser helst att Biden vinner på tisdag. Men de senaste fyra åren har inneburit en viktig lärdom. När presidenten för den fria världen inte går att lita på, måste andra ledare kliva fram i frågor som är avgörande för framtiden. Europas ledare behöver fortsätta på den linjen. Också om Joe Biden flyttar in i Vita huset.