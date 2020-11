Fakta

Under säsongen 9 april - 20 september i år besökte 140 000 personer Sofiero. Det kan jämföras med 128 000 besökare under samma period ifjol. Under juli månad i år besöktes anläggningen av 40 000 personer. En dubblering jämfört med juli 2019 då 21 000 besökande noterades.

Fredriksdal upplevde 94 000 besök under perioden april-september i år. Det är nästan 3 000 fler besök än under samma period under 2019. Även här sticker juli månad ut; 11 000 fler besök blev det då jämfört med juli 2019.

Källa: Helsingborgs stad