På måndag, och två veckor framåt, stängs all tågtrafik mellan Ramlösa station och Ängelholm när arbetet med dubbelspåret går in i nästa fas. Arbetet får stora konsekvenser för hela regionen.

Så här tar du dig fram.

Röd linje: Inställda Pågatåg mellan Ängelholm (Förslöv och Halmstad) och Ramlösa ersätts med bussar. Grön linje: Omledning av Öresundståg med på- och avstigning i Malmö, Kävlinge, Åstorp och Ängelholm. Blå linje: Omledning av SJ snabbtåg, via Hässleholm. Ingen på- och avstigning mellan Lund och Halmstad. Bild: Grafik: Tomas Nilsson

9-22 november har Trafikverket planerat in arbeten på sträckan mellan Maria station och Ängelholm. Samtidigt kommer ett underhållsarbete mellan Ramlösa och Helsingborg C att utföras. Det innebär att all tågtrafik in till Helsingborg från såväl norr som söder är helt avstängd i två veckor.