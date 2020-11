Tungt beväpnad österrikisk polis på Wiens gator dagen efter terrorattacken. Bild: Ronald Zak

När amerikanska specialförband för exakt ett år sen hade skjutit ihjäl IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi i en raid i norra Syrien höll Donald Trump ett tal i triumf: ”The world is now a much safer place”, avslutade han.