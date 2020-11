Com Hem-kunder får se TV4 – men avtal dröjer

Com Hem och TV4 Media har efter flera dagars intensiva förhandlingar kommit överens om ett ramverk för ett nytt avtal om rätten att visa TV4-kanalerna och C More.

Men exakt vad det kommer att innebära för kunderna är ännu inte klart.

– Jag kan inte gå in på om det blir några eventuella förändringar, vi kan berätta mer först när avtalet är helt färdigbehandlat, säger Joel Ibson, presstalesperson för Com Hem.

När detaljerna i avtalet beräknas vara klart går i nuläget inte att säga, men det överenskomna ramverket innebär att Com Hem och Boxers 2,1 miljoner hushåll kan fortsätta att titta på TV4-kanalerna och C More precis som vanligt, samtidigt som parterna förhandlar klart.

– Förhandlingarna har dragit ut på tiden men nu är vi överens om de stora dragen så våra kunder behöver inte oroa sig, säger Joel Ibson.