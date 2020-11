Detta är en text av en fristående krönikör. Åsikterna är skribentens egna.

God natt! Väck mig i mars!

När ålamörkret sänker sig har man lust att dra ett täcke över huvudet och sova förbi hela eländet. Så vad göra för att hålla ut tills det börjar kvittra i buskarna? Jo, det gäller att se saker och ting från sin ljusa sida. Och då finns det tre sätt att tänka på:

1) ”Nu kan det inte bli värre!”

2) ”Det finns alltid någon som har det värre!”

3) ”Det ska inte vara för lätt!”

Låt oss titta lite närmre på dessa förhållningssätt!

1) ”Nu kan det inte bli värre!” Det här betyder, att det är precis så förfärligt som det över huvud taget kan bli. Kanske kan det bli bättre, det är inte säkert. Men värre kan det i alla fall inte bli.

2) ”Det finns alltid någon som har det värre!” Det låter själviskt, men här kan man också tala om en Lars Norén-inställning: Natten är dagens mor. Kanske det. Men i så fall känner jag mig som far till natten.

3) ”Det ska inte vara för lätt!” Utmaningar och prövningar är danande. ”En snyting om dagen håller hakan ovanför kragen” heter det ju.

Det här är också vad en krönika kan förmedla: att lyfta fram det pikanta i tillvaron och att skänka tålamod med existensens hugskott. Kort sagt: att plocka fram det roliga när det känns som tradigast.

Att se ljuset mitt i svärtan är för de flesta av oss ett direkt livsvillkor. Jag tänker på en sådan dag då man vaknar för sent, väckarklockan är trasig, man rusar upp ur sängen, bryter lilltån mot ett stolsben, hinner inte äta frukost, det blir bara en slät kopp svart kaffe, kaffefiltret spricker och muggen blir full med sump, skosnöret går av, man bryter nyckeln i ytterdörren och är redan 20 minuter sen men bilrutorna är belagda med ispansar och när man väl kommer in i bilen och får den att starta, då ser man att bensintanken är nästan tom. Och det är första dagen på det nya jobbet! Det är just då det gäller att utbrista: ”Tänk vad livet ändå är härligt!”

Men det är bra om man inte uteslutande tillägnar sig goda ting. Det kan också vara mycket roligt att giva istället för att taga. En god vän till mig besökte polarforskaren Roald Amundsens museum i Norge. Där fanns Amundsens arbetsrum återuppbyggt med alla instrument och böcker utplacerade som vid vetenskapsmannens bortgång 1928.

På Amundsens skrivbord fanns en liten skylt, som förbjöd besökarna att avlägsna ting från rummet. Min gode vän upptäckte då, att han i byxfickan hade en kvarglömd golfboll. Han lade golfbollen mycket prydligt bredvid Amundsens skrivdon. Skylten sa ju inte ett ord om förbud mot att tillföra något …

Alltså: verkligheten är aldrig så eländig att den inte kan göras lyckad! Osökt infinner sig en ordväxling från en av hamnbänkarna i Råå:

Olsson: ”Hörde att Persson gått och dött. Vad dog han av?”

Nilsson: ”Lunginflammation.”

Olsson: ”Jasså, inget värre.”

Nilsson: ”Men den var dubbelsidig.”

Olsson: ”Jo, man tackar!”