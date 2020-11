Öppnar för återförening med Gyllene Tider

Per Gessle släpper ett akustiskt album på svenska – och lämnar samtidigt en dörr på glänt för en eventuell Gyllene Tider-återförening. – Det blir väl så att vi kommer in med rullator om 20 år och sjunger ”När vi två blir en”, säger han.

Det började egentligen med att Per Gessle jobbade på en engelsk popplatta med riktigt mycket upptempo. Sådant som ingen i hans ålder gör längre, konstaterar 61-åringen.

Men så kom rastlösheten, som ofta griper tag i honom. Han skrev den akustiska låten ”Pappa” tidigare under året, sedan ”Mamma”.

– Jag hoppar runt. Om jag jobbar med ”Gyllene” blir jag utled på det, och så måste jag in i syntvärlden, när jag är utled på det vill jag göra någonting akustiskt, säger Per Gessle.

Den engelska upptempoplattan kommer först nästa år, under coronasommaren gjorde han i stället som så många andra artister: grävde i arkiven. Flera låtar fick nytt liv och det blev till slut ett helt album, ”Gammal kärlek rostar aldrig”.

– Jag hittade hur mycket som helst som var rätt kul, låtar jag inte har spelat in tidigare, sådant som jag har spelat in i hemska versioner på 80-talet, och annat som hade en kvalitet och en temperatur som jag gillade, men där jag fick skriva om texten, säger Per Gessle.

Och det är ett gediget arkiv, inte ens Per Gessle själv vet hur många låtar han har skrivit, men runt 800 finns registrerade i hans namn på Stim.

Att sommaren skulle vara turnéfri var planerat redan före pandemin. Per Gessle har själv varken varit sjuk eller haft nära anhöriga som drabbats.

– Jag åker ju inte buss eller går på Gekås i vanliga fall, så det har inte påverkat mitt liv så mycket. Men vi har ju ett hotell i Tylösand och det har påverkats, det är ju en jobbig tid fortfarande, säger han.

2019 fick han däremot en rejäl dos av turnélivet. Gyllene Tider åkte land och rike runt – för sista gången någonsin. Eller?

– Micke (”Syd” Andersson) ville att det skulle vara ett avslut och jag kan förstå det, det förstår alla i bandet. Nu är vi alla friska och krya, nu gör vi vår sista grej. Vi börjar bli gamla och om någon försvinner blir det ju ingenting mer, säger Per Gessle, och fortsätter.

– Men när vi spelar känner man den här unika kraften i bandet, jag har aldrig varit med om någonting liknande. Det är synd att säga att det är sista gången, för jag hade tyckt att det hade varit kul att spela mer. Det är i vilket fall som helst inte aktuellt de kommande åren, men det blir väl så att vi kommer in med rullator om 20 år och sjunger ”När vi två blir en”.

Men fjolåret var också ett mörkt år. I december gick Roxette-kollegan Marie Fredriksson bort efter lång tids sjukdom.

– Det är tomt. Samtidigt var det väntat, hon har varit sjuk i 17 år, det var inte en bilolycka som man fick höra tala som, utan någonting man förberett sig på länge. Samtidigt kan man inte riktigt förbereda sig när nära och kära försvinner, säger han.

Under hösten har Per Gessle även arbetat fram en Roxette-box med tidigare osläppt material, allt från remixer från amerikanska radiostationer på 90-talet och 80-talslåtar som ännu inte tagit sig in på strömningstjänsterna till bonusspår som bara släpptes i Japan.

– Det är klart att man blir påmind om allt häftigt som vi fick vara med om, säger han.

”Gammal kärlek rostar aldrig” släpps den 6 november.