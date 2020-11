Helsingborg får stort utomhusgalleri: ”Det här är ett sätt att ge staden nytt liv”

Från Gåsebäck i Söder, via city och till Tågaborg får Helsingborg de kommande månaderna ett stort utomhusgalleri. I sammanlagt 15 lediga butikslokaler och skyltfönster kommer olika former av konstyttringar att ta form under Urban Window Gallery.

Jill Paulsson, Peter Eriksson, Jeanette Gostomski och Anna-Carin Norén är några av de som står bakom satsningen Urban Window Gallery. Bild: Stefan Lindqvist Med start den 4 december och fram till den 28 mars 2021 kommer Helsingborg att ha ett flera kilometer långt galleriområde utomhus.