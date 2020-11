Testutrustningen tryter – testa dig men inte i onödan

Fakta

Hallänningar utan symtom att inte testa sig av nyfikenhet, för att man är orolig eller för att kunna visa att man är smittfri i olika sammanhang. Det är fortsatt viktigt att gå och testa sig vid symtom, men bara en gång per sjukdomsperiod. Man kan lita på att provsvaret är korrekt och ska stanna hemma enligt instruktion vid positivt svar, dvs inte gå och provta sig igen.

Region Halland vill också be arbetsgivare att inte be medarbetare på exempelvis en skola eller andra arbetsplatser att provta sig om de inte har symtom. I de enstaka fall detta kan vara aktuellt, ska det vara på uppmaning via vården (exempelvis via smittspårning eller smittskydd). Provtagningen behöver användas på ett klokt sätt, så att de prover som tas är ändamålsenliga och inte skapar onödig väntetider för de som har symtom och behöver få en så snabb tid som möjligt.

Har du fått positivt provsvar: Be dem du träffat medan du varit smittsam att vara uppmärksamma på symtom och utsätt inte nya personer för smitta.