Affärsman som säljer lycka och funnit balans

Fakta

Aktuell: Fyllde 40 år den 1 november.

Född: 1980 i Helsingborg. Uppväxt i Glumslöv.

Bor: I lägenhet i Köpenhamn.

Familj: Fästmön Lisbeth och sonen Anker 1,5 år.

Yrke: Vd för danska Lakrids by Bülow sedan 2017.

Bakgrund: Efter masterexamen i ekonomi med tysk inriktning vid Handelshögskolan i Göteborg fick han jobb på Nestlé i Schweiz med hela världen som arbetsfält.

Intressen: Sporta, springa och läsa. Läser just nu “Spelaren” av Fjodor Dostojevskij och marknadsföraren Ryan Holidays böcker “Ego is the enemy” och “The obstacle is the way”.

Livsmotto: “Det som definierar ens liv är hur man tacklar de motgångar som kommer – för de kommer att komma.”