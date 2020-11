Barry Gibb släpper nytt

Musikern, låtskrivaren och en av de tre medlemmarna – tillika bröderna– i den legendariska gruppen Bee Gees, Barry Gibb, släpper ett nytt album, skriver Pitchfork.

Albumet ”Greenfields: The Gibb Brothers Songbook, Vol.1” består av Gibbs nyinspelningar av klassiska Bee Gees-låtar tillsammans med artister som Dolly Parton, Sheryl Crow och Olivia Newton-John, och släpps den 8 januari 2021.

I en kommentar tackar Barry Gibb artisterna för deras bidrag – och säger att hans bortgångna bröder hade gillat resultatet.

”Jag vet att Maurice och Robin skulle ha älskat det här albumet av olika anledningar och önskar att vi hade kunnat skapa det tillsammans – men jag tror att vi faktiskt också gjorde det.”

The Bee Gees var under 1970-talet en av världens mest framgångsrika musikgrupper och låg bakom discoklassiker som ”Stayin' alive”, ”Night fever” och balladen ”How deep is your love”.