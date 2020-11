Laholm står för mer än vart tredje sålt fritidshus i Halland

Det händer mycket just nu på bostads- och fritidshusmarknaden i Laholms kommun. 21 fritidshus gick under klubban under augusti-oktober vilket motsvarar över en tredjedel av alla fritidshus som såldes i hela Halland. Dessutom stiger priserna på båda marknaderna med åtta respektive fyra procent.

Det skedde osedvanligt många försäljningar av fritidshus och villor i Laholms kommun under de senaste tre månaderna. Bild: Fredrik Sandberg / TT Nya siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att det är rejält drag på villa- och fritidshusmarknaden i Laholm. Antalet försäljningar av fritidshus under de senaste tre månaderna var den högsta sedan 2017 och 21 sommarstugor bytte ägare med ett genomsnittligt pris på 1,9 miljoner kronor (uppgång med fyra procent).