En flera hundra meter lång kö väckte uppseende på Tågaborg på fredagen när helsingborgare radade upp sig för att få säsongens influensavaccin. Vissa avskräcktes från att alls ställa sig i kön, men enligt Region Skånes primärvårdschef Emma Borgstrand kan skåningarna känna sig trygga.

Strax efter 13.30 på fredagen ringlar kön till vårdcentralen Landborgen runt hörnet på byggnaden och ytterligare 100 meter längs Erik Dahlbergs gata.

Erna Stenfeldt och Bengt Svensson har, precis som många andra helsingborgare som velat vaccinera sig den här veckan, fått köa en stund men är vid gott mod.

– Jag kunde aldrig tänka mig att det skulle bli så här lång kö. Vi brukar vaccinera oss mot influensan och har aldrig varit med om något sådant här. Men jag tycker det går framåt ganska fort, säger Erna Stenfeldt.

Flera förbipasserande stannar upp och tar bilder på den utsträckta folkhopen. Andra tycks vara på väg till vårdcentralen men vänder tvärt när de ser kön. Maj-Britt Johannesson och Inga Jönsson lät sig dock inte avskräckas.

– Det är bara att acceptera att nu tillbringar vi vår eftermiddag här. Det känns viktigare än någonsin att ta influensavaccinet i år så man inte riskerar att bli sjuk i två virus på en gång, säger Maj-Britt Johannesson.

Hon är inte särskilt bekymrad över att behöva vistas bland så många människor för att få den där viktiga sprutan.

– Nej, vi håller ju avstånd!

Även om kön kan tyckas anmärkningsvärd anser primärvårdschef Emma Borgstrand att vaccineringen hittills gått enligt planerna.

– Utifrån de rapporter jag har fått har det gått jättejättebra. Våra medborgare är väldigt medvetna personer som är i riskgruppen, så de är bra på att hålla avstånd och det har gått snabbt även när det blivit kö, säger Emma Borgstrand.

Hon pekar dock ut ett missöde på Drottninghögs vårdcentral, där kön till vaccineringen leddes in genom entrén till ett flerfamiljshus i stället för genom vårdcentralens huvudingång, något som väckt viss oro bland boende.

– Det hade blivit en miss i kommunikationen där de boende i trapphuset inte fått tillräcklig information om saken. Men lördag är sista tillfället med drop in där, och det är bara under två timmar, säger Emma Borgstrand.

Även om många är vana vid att kunna ta vaccinet på drop in-basis påtalar hon att det går att boka tid för den som inte kan eller vill köa.

– När tiderna tar slut sätter vi helt enkelt ut nya, säger Emma Borgstrand.

Den som försökt boka tid men fått beskedet att det är fullbokat kan med andra ord prova att ringa sin vårdcentral på nytt.

Emma Borgstrand betonar att det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig och att regionen har nog med vaccin för att täcka alla riskgrupper.

– Och vi har så klart ett oerhört fokus på säkerhet. När det är drop in sätter vi in all personal som bara går. Våra medborgare är bra på att hålla avstånd men vi har också personal ute som håller koll på kön om det skulle bli problem. Man kan känna sig helt trygg med att vaccinera sig.