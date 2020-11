Colin Firth i zombiefilm

Den brittiske skådespelaren Colin Firth är uppenbarligen inte rädd för att testa nya genrer – vilket hans nya projekt, zombiefilmen ”New York will eat you alive”, tyder på, skriver Deadline.

Filmen, som är baserad på den kinesiska, enormt populära, tecknade serien ”Zombie brother”, ligger en bra bit ifrån de betydligt mer städade roller – inte minst hans numera ikoniska tolkning av mr Darcy i ”Stolthet och fördom” – som Firth gjort sig känd för under sin karriär.

Enligt filmens upphovsmakare utspelar sig ”New York will eat you alive” i en stad – baserat på titeln troligtvis i New York – där dricksvattnet förgiftats, vilket får till följd att invånarna raskt förvandlas till människoätande zombier.

Exakt vilken roll Colin Firth ska spela är dock ännu okänt.

Firth, som 2010 vann en Oscar för sin tolkning av den stammande kung George VI i ”The king's speech”, syntes senast på de svenska biograferna i ”Den hemliga trädgården”.