Övervakningskamera avslöjade fönstertittare

Nattetid gick mannen in på tomten där hans ex bor tillsammans med en annan man. Familjens övervakningskamera visade hur han ställde sig tätt intill fönstret för att titta in och sedan släppte ut luft ur ett bildäck.

Nu döms han för hemfridsbrott och ofredande.

Övervakningskameran visar hur mannen stod tätt intill flera fönster för att titta in (Bild från förundersökningen) Mannen som är i 35-årsåldern och bosatt i Svalövs kommun har erkänt intrånget i trädgården. Han har förklarat sitt agerande med att han var orolig för sina barn, men att han i efterhand insett att hans nattliga visit upplevts som kränkande.