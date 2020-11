Smittan kan äventyra vårdens julsemestrar

En dröm om julmys och ledighet för hårt prövad vårdpersonal – och galopperande coronasmitta. Hur går det ihop? Sjukhusen försöker nu planera för ett osäkert läge och personalens behov av semester.

Runtom i landet försöker regionerna och sjukhusen att lägga planerna för jul- och nyårshelgerna, samtidigt som smittan ökar. Personalen är sliten, många fick inte de fyra veckor som alla har rätt till i somras.

– Vi tillhör dem som inte kunde erbjuda det i somras, säger Zilla Jonsson, personaldirektör i Region Östergötland.

Hon berättar att regionen drog ned lite på verksamheten under höstlovet för att kunna ge personalen semester. Planen var att göra likadant under julveckorna, framför allt för dem som inte fick sina fyra veckor. Fast hur det ska bli nu vet hon inte. Smittan ökar, och det kan påverka vårdbehovet under helgerna.

– Det är ett väldigt osäkert läge. Vi vet inte hur läget kommer att vara i jul, säger hon.

Ungefär likadant låter det på andra håll. Svårt att planera, eftersom ingen vet var smittökningen tar vägen, och det är ändå över en och en halv månad kvar till jul.

På Karolinska sjukhuset i Solna får varje verksamhet själv besluta om hur det ska bli med semestrar och ledighet, likaså på Södersjukhuset i Stockholm. Men Markus Hagström på presstjänsten på Karolinska konstaterar att det är svårt.

– Det är jättesvårt. Till och med att se en vecka framåt, säger han.

Skånes universitetssjukhus i Malmö håller krisledningsmöten två gånger varje vecka, berättar pressansvarige Magnus Aspegren i Region Skåne. Han förklarar att alla chefer på Skånes universitetssjukhus har uppmanats att vara restriktiva med att bevilja semestrar över helgerna. Dessutom bromsas också lägre prioriterad vård då.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala avgör smittläget om det blir några semestrar i jul. En neddragning med 25 procent under helgerna planeras, men smittläget blir avgörande, uppger personaldirektören Anna Wadenhov. Än så länge har dock inga ledigheter på Akademiska sjukhuset dragits in.

I Region Jönköping rapporterar SVT att vårdanställda som kallas in under beviljade ledigheter i jul och nyår kommer att få 6 000 kronor extra för varje sådant arbetspass. Bakom beslutet ligger bland annat den otydlighet som rådde för semestrarna i somras.

Fast om andra regioner och sjukhus också kommer att betala extra är inte klart.

– Det har inte uttalats något sådant ännu, säger Erika Lövstedt på Södersjukhusets presstjänst.

Inte heller Akademiska sjukhuset har beslutat om någon extra ersättning om personal måste kallas in, uppger presschefen Elisabeth Tysk.

– Vi har inte kommit så långt ännu. Vår prioritet är att ha kapacitet så att medborgarna får den vård som behöv, och att ge dem semester som inte fick tillräckligt i somras, säger Zilla Jonsson i Region Östergötland.